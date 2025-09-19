Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь стран Евросоюза закупили российский СПГ на 5,1 млрд евро в 2025 году

Франция стала лидером по закупке российского СПГ в Европе.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году восемь стран Евросоюза закупали российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщили в Евростате. Статистику приводит РИА Новости.

С января по декабрь СПГ из России импортировали Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва, Эстония и Франция. Общий объем закупок достиг 5,1 миллиарда евро, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Лидером по закупкам стала Франция, потратившая 2,1 миллиарда евро. На втором месте оказалась Бельгия с закупками на 1,3 миллиарда евро. Замкнула тройку Испания, выделившая на российский СПГ 950 миллионов евро.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд указал на противоречие в действиях ЕС. По его словам, несмотря на заявления об отказе от российского газа, страны Евросоюза в 2025 году установили рекорд по импорту российского СПГ. Он отметил, что, хотя газопровод «Северный поток» разрушен, поставки СПГ продолжаются: танкеры доставляют топливо, а хранилища заполняются.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше