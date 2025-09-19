Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд указал на противоречие в действиях ЕС. По его словам, несмотря на заявления об отказе от российского газа, страны Евросоюза в 2025 году установили рекорд по импорту российского СПГ. Он отметил, что, хотя газопровод «Северный поток» разрушен, поставки СПГ продолжаются: танкеры доставляют топливо, а хранилища заполняются.