В 2025 году восемь стран Евросоюза закупали российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщили в Евростате. Статистику приводит РИА Новости.
С января по декабрь СПГ из России импортировали Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва, Эстония и Франция. Общий объем закупок достиг 5,1 миллиарда евро, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Лидером по закупкам стала Франция, потратившая 2,1 миллиарда евро. На втором месте оказалась Бельгия с закупками на 1,3 миллиарда евро. Замкнула тройку Испания, выделившая на российский СПГ 950 миллионов евро.
Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд указал на противоречие в действиях ЕС. По его словам, несмотря на заявления об отказе от российского газа, страны Евросоюза в 2025 году установили рекорд по импорту российского СПГ. Он отметил, что, хотя газопровод «Северный поток» разрушен, поставки СПГ продолжаются: танкеры доставляют топливо, а хранилища заполняются.