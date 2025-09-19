Герой России Григорьев едва сдержал слезы, вспомнив рукопашную с военным ВСУ

В эфире программы «Ищу СВОих» на телеканале «Звезда» ведущий поинтересовался у Григорьева, знал ли тот во время сражения, что в тот момент его действия записывает видеокамера. Военный ответил, что не знал о съемке и подчеркнул, что ни разу не смогу посмотреть видеозапись своего жестокого боя с украинцем целиком.