Герой России Григорьев едва сдержал слезы, вспомнив рукопашную с военным ВСУ

Штурмовик из Якутии и Герой России Андрей Григорьев едва сдержал слезы, когда он вспомнил рукопашный бой с военнослужащим Вооруженных сил Украины, который попал на видео и вскоре появился в Сети.
В эфире программы «Ищу СВОих» на телеканале «Звезда» ведущий поинтересовался у Григорьева, знал ли тот во время сражения, что в тот момент его действия записывает видеокамера. Военный ответил, что не знал о съемке и подчеркнул, что ни разу не смогу посмотреть видеозапись своего жестокого боя с украинцем целиком.
— Многие спрашивают меня: «Почему ты не смотришь на это видео?» Я знаю концовку, как это было. Второй раз это пройти… — высказался Григорьев.
В этот момент в его глазах заблестели слезы. Позднее военнослужащий справился с эмоциями и рассказал, что в каждом человеке живет «зверь», которого лучше никогда не будить, передает Telegram-канал.
11 января президент России Владимир Путин указом присвоил звание Героя России бойцу из Якутии Андрею Григорьеву. Его представили к государственной награде за проявленные на поле боя мужество и героизм. Штурмовик рассказал, что был удивлен таким быстрым присвоением ему звания Героя России.