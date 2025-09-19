Как переселить растения на зимовку: разбираемся с опытным садоводом

С приходом осени теплолюбивые растения необходимо успеть занести домой.
Конец сентября и начало октября — это время, в которое садоводам необходимо перенести в дом те растения, которые не переживут холодную зиму. Ошибки в этом процессе могут обойтись дорого: даже одно прохладное утро способно погубить любимцев, если вовремя не позаботиться об их переселении. Вместе с опытным садоводом, блогером и автором книги «Не просто огород» URA.RU разобралось в том, когда и как правильно пересадить растения на зимовку.
Зачем переселять растения на зиму.
Зимовка растений — это необходимая мера для сохранения растений и продления их жизни. Теплолюбивые виды особенно хорошо чувствуют себя летом на свежем воздухе, но с приходом холодов им грозит опасность: из-за мороза ткани повреждаются, корни подмерзают, и в итоге растения погибают.ч.
Не все культуры нуждаются в переселении. Например, зимостойкие многолетники, приспособленные к российским зимам, спокойно остаются в саду. Но есть целый список растений, для которых зима в открытом грунте губительна. Это прежде всего комнатные цветы, которые летом выносили на улицу: пеларгонии, колиусы, фуксии. Кроме того, требуют переселения тропические и субтропические виды: гибискусы, бругмансии, цитрусовые. Сюда же относятся декоративные кустарники с низкой зимостойкостью, такие как крупнолистная гортензия.
Когда начинать переселение.
Пересаживать растения нужно еще до первых заморозковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Очень важно вовремя перенести растения в помещение. Ждать первых заморозков нельзя: многие растения страдают даже при относительно мягкой ночной прохладе. Особенно это касается тех видов, которые привыкли к теплу. «Например, колиусы переохлаждаются даже не попав под заморозки, проведя пару ночей при плюс 3−4 градуса. При такой погоде они уже могут начать загнивать», — отмечает Светлана Самойлова.
Поэтому стоит начинать переселение уже когда ночью за окном температура опускается до 5−6 градусов. Если запоздать и отложить перенос растения, то оно может не дожить.
Как черенковать растения.
Некоторые растения, например колиус или пеларгонию, не заносят домой целиком. «На улице, как правило, маточники этих растений настолько разрастаются, что приобретают гигантские размеры и не помещаются на тот подоконник, на котором находились ранее», — объяснила Светлана Самойлова.
Черенковать растения — один из самых простых способов «клонировать» цветок на следующий сезонФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В таких случаях в ход идет черенкование. Это способ вегетативного размножения растений, при котором из части стебля, листа или побега вырастает новое. В отличие от посева семян, здесь сохраняются все сортовые признаки: цвет, форма и особенности роста будут такими же, как у материнского экземпляра.
Процесс черенкования несложен. С растения срезают здоровый побег, обычно длиной 8−12 сантиметров, и помещают его в подходящую среду для укоренения. «Колиусы отлично укореняются в воде, пеларгония укореняются в торфе или в торфяных таблетках и в тепличках», — советует Светлана Самойлова.
Главное правило при черенковании — чистота. Инструменты для срезки должны быть острыми и продезинфицированными, а сами черенки лучше обработать в растворе стимулятора корнеобразования или хотя бы подержать в слабом растворе фитоспорина. Это снижает риск загнивания и заражения грибковыми болезнями.
Пересадка растений с корнем.
Некоторые растения, особенно кустарниковые, нельзя сохранить только черенками. Фуксия, крупнолистная гортензия, гибискус или бругмансия требуют особого подхода.
В этом случае необходимо пересаживать их с корнем. Садовод отмечает, что не стоит бояться обрезать часть корней, если они разрослись слишком сильно.
«При помощи лопаты приходится значительно обрубать им корни, чтобы они поместились в десятилитровый горшок. После обрубки и пересадки я обильно поливаю растение и переношу в непромерзаемое помещение до наступления минусовой температуры», — рассказала Светлана Самойлова.
Такой метод позволяет уменьшить объем растения и облегчить его зимнее содержание. К весне оно успеет восстановиться и вновь будет готово к высадке в сад.
Подготовка растений к зимовке.
Растения необходимо обработать от паразитов и болезней перед тем, как заносить их домойФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Для того чтобы летнему цветку было комфортно дома, недостаточно просто забрать горшок и поставить его на подоконник. Растениям необходима адаптация, иначе они могут заболеть или погибнуть.
Прежде всего важно позаботиться о фитосанитарной безопасности. В открытом грунте и на свежем воздухе цветы легко заражаются вредителями — от тли до паутинного клеща. Если занести их домой без обработки, можно занести вредителей ко всем комнатным растениям.
«После того как срезали черенки, неплохо подержать их в растворе препарата-инсектицида, чтобы исключить попадание таких вредителей, как белокрылка, паутинный клещ и тля», — советует Светлана Самойлова. «А если речь идет о переселении горшков, то за неделю до переезда стоит пролить землю раствором инсектицида».
Условия для зимовки растений.
Дома теплолюбивым растениям намного лучше, чем на участке зимой. Однако даже в помещении нужно организовать необходимые условия для того, чтобы цветы чувствовали себя хорошо.
Не нужно ставить их рядом с батареей, ведь сухой воздух им навредит. Оптимальное место для цветов — это прохладное, но непромерзаемое помещение с рассеянным светом. Подойдет утепленный балкон или застекленная веранда. Важно, чтобы температура там не опускалась ниже нуля, но и не поднималась слишком высоко: растениям необходим период покоя.
Полив в зимнее время стоит сократить, ориентируясь на состояние земляного кома. Переувлажнение в холодных условиях — верный путь к загниванию корней. Подкормки на время зимовки полностью исключаются: они лишь провоцируют ненужный рост.
Возвращение растений в сад.
Растения переждут зиму дома и будут готовы к высадке с приходом теплаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Возвращать растения на участок можно будет уже весной, с приходом теплых дней. По словам Светланы Самойловой, обычно теплолюбивые цветы уже можно выставлять в середине мая.
Но и здесь требуется осторожность. Нельзя просто выставить цветы под открытое небо, даже если днем уже тепло. Сначала растения закаливают: выставляют на улицу лишь на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания. Такой метод помогает избежать стрессов и солнечных ожогов на листьях. Лишь затем можно возвращать цветы на участок.