Как переселить растения на зимовку: разбираемся с опытным садоводом

Конец сентября и начало октября — это время, в которое садоводам необходимо перенести в дом те растения, которые не переживут холодную зиму. Ошибки в этом процессе могут обойтись дорого: даже одно прохладное утро способно погубить любимцев, если вовремя не позаботиться об их переселении. Вместе с опытным садоводом, блогером и автором книги «Не просто огород» URA.RU разобралось в том, когда и как правильно пересадить растения на зимовку.