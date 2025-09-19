В Уфе прошла встреча глав центральных банков двух стран

В Уфе состоялась рабочая встреча председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и руководителя Национального банка Республики Беларусь Романа Головченко. В рамках визита было подписано положение о создании совместной надзорной коллегии, сообщает пресс-служба российского регулятора.
Мероприятие прошло в формате 62-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран. Участники обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках, перспективы экономического развития и вопросы координации денежно-кредитной политики. Особое внимание было уделено развитию цифровых финансовых активов и внедрению цифровых валют.
Межбанковский валютный совет, созданный в 1999 году, является ключевой площадкой для координации действий центральных банков двух стран. Предыдущая встреча совета проходила в мае текущего года в белорусском Витебске.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.