В Уфе прошла встреча глав центральных банков двух стран

В Уфе подписано соглашение о создании совместной надзорной коллегии ЦБ России и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоялась рабочая встреча председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной и руководителя Национального банка Республики Беларусь Романа Головченко. В рамках визита было подписано положение о создании совместной надзорной коллегии, сообщает пресс-служба российского регулятора.

Мероприятие прошло в формате 62-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран. Участники обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках, перспективы экономического развития и вопросы координации денежно-кредитной политики. Особое внимание было уделено развитию цифровых финансовых активов и внедрению цифровых валют.

Межбанковский валютный совет, созданный в 1999 году, является ключевой площадкой для координации действий центральных банков двух стран. Предыдущая встреча совета проходила в мае текущего года в белорусском Витебске.

