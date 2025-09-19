В калужском сквере Волкова построили новый баскетбольный комплекс

Современный баскетбольный комплекс, построенный в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», открыли в сквере Волкова в Калуге. Об этом сообщили в областном министерстве спорта.
На базе комплекса оборудованы площадки для игры в форматах 3×3 и 5×5. Церемонию открытия посетили президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня. Они провели автограф-сессию.
«Площадка появилась буквально за месяц благодаря активной поддержке председателя областной федерации Андрея Нефёдова. Уверен, что новый спортобъект обязательно будет востребован! Тем более что баскетбол в регионе популярен — этим видом спорта занимаются более 16 000 человек», — сказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.