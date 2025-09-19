«Изначально это очень личная история». Настя Кравченко о своей конкурсной песне для «Интервидения»

19 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Белорусская участница международного музыкального конкурса «Интервидение» Анастасия Кравченко рассказала, какой смысл вложен в представленную песню «Мотылек» и что она значит для нее, передает корреспондент БЕЛТА.
В преддверии конкурса в медиацентре прошел пресс-брифинг, на котором белоруска Анастасия Кравченко рассказала о том, какой смысл вложен в ее песню. Она отметила, что не бывает просто текстов. «В каждую песню человек закладывает свою душу, часть своей жизни и истории. И даже если человек не является автором песни, то он всегда выбирает песню по душе», — отметила она.
Певица поделилась, что в ее песне «Мотылек» сложилось все. «Помимо того, что она подошла по сердцу, автором песни также являюсь я. Текст полностью мой, и я вложила туда свою творческую историю. На первый взгляд может казаться, что это классическая love story, но это что-то большее. Это про мечту, это про стремление к своим целям, к своим мечтам. Это о полете на свет», — рассказала Анастасия Кравченко.
Она отметила, что эта ее композиция особенно откликается ей самой. «Изначально это очень личная история, но чем больше людей ее слышат, тем больше я слышу отзывов о том, что каждый человек находит в ней что-то свое. И для меня, для артиста, тем более еще и для автора этой песни, это вдвойне важно», — сказала она.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками станут представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.