«Изначально это очень личная история». Настя Кравченко о своей конкурсной песне для «Интервидения»

Она отметила, что эта ее композиция особенно откликается ей самой. «Изначально это очень личная история, но чем больше людей ее слышат, тем больше я слышу отзывов о том, что каждый человек находит в ней что-то свое. И для меня, для артиста, тем более еще и для автора этой песни, это вдвойне важно», — сказала она.