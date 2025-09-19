Ричмонд
В Малом театре показали Шекспира: Александр Клюквин сыграл вместе с 10-летней дочкой

В Малом театре на сцене на Большой Ордынке состоялся пресс-показ спектакля «Весьма остроумная и превесёлая комедия о виндзорских жёнушках» Уильяма Шекспира. Это уже вторая постановка в Малом театре режиссёра Александра Вельмакина. Яркие роли исполнили всемилюбимые народные артисты. Виндзорских женушек сыграли Светлана Аманова и Людмила Титова сэра Джона Фальстафа- Александр Клюквин. Примечательно, что в постановке оказалась задействована и 10-летняя дочь Александра Клюквина Антонина. Ей досталась роль феечки. Зрители оценили как необычные декорации в виде лабиринта, так юмор и сложные наряды героев, в которых, по их словам, им было на самом деле вполне комфортно выходить на сцену. После показа главные участники театрального события пообщались с журналистами. Александр Клюквин предпочёл давать интервью, сидя на стойке в гардеробе. Смотрите фоторепортаж.

