Песков: Европа мешает урегулировать конфликт на Украине

«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] — наоборот, это чинит препятствия», — заявил представитель Кремля, отметив, что президент России Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать украинский конфликт путем переговоров и многое для этого делает. Цитата по ТАСС.