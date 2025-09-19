Песков: Европа мешает урегулировать конфликт на Украине

Песков рассказала, из-за кого не заканчивается СВО.
Европейские страны препятствуют урегулированию конфликта на Украине, делая ставку на эскалацию напряженности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] — наоборот, это чинит препятствия», — заявил представитель Кремля, отметив, что президент России Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать украинский конфликт путем переговоров и многое для этого делает. Цитата по ТАСС.
Ранее Путин рассказал, что в зоне спецоперации в настоящее время находится свыше 700 тысяч российских военнослужащих. Он также отметил, что после специальной военной операции (СВО) РФ продолжит курс на модернизацию своих вооруженных сил.