Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о борьбе матери с деменцией

Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, что ее мать с большим трудом может вспомнить события пятиминутной давности и то, что было несколько лет назад. Она призналась, что родственники артистки, живущей в Новой Москве под опекой дочери, стараются не акцентировать внимание на диагнозе, относясь к ней с пониманием и заботой.