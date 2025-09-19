Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о борьбе матери с деменцией

Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, что ее мать с большим трудом может вспомнить события пятиминутной давности и то, что было несколько лет назад. Она призналась, что родственники артистки, живущей в Новой Москве под опекой дочери, стараются не акцентировать внимание на диагнозе, относясь к ней с пониманием и заботой.
— А все, что связано с ленинградским детством, — все помнит, — передает слова Шукшиной Super.ru.
Дочь Федосеевой-Шукшиной в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что ее мать чувствует себя неважно. По ее словам, родительницу сразили инсульт и инфаркт, а также прогрессирующая деменция. Позже зрителям показали видео с актрисой в солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.
Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в столичной квартире на улице Бочкова. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что за этим стоит дочь артистки Мария Шукшина. Актриса хотела создать там музей, посвященный своему мужу.
Сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Что известно о детях Шукшиной и их порой сложных взаимоотношениях с матерью — в материале «Вечерней Москвы».