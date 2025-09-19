Ричмонд
Небезопасные школьные рюкзаки выявили в продаже в Гомельской области

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила и пресекла реализацию в розничной торговой сети небезопасных ученических рюкзаков и ранцев китайского производства. Об этом сообщили БЕЛТА в областной инспекции.

Школьные товары не прошли проверку по требованиям техрегламента Таможенного союза, которые предъявляются к массе и размерам изделий для учащихся начальных классов. «Ношение таких рюкзаков и ранцев школьниками начальных классов может вызвать повышенную нагрузку на шею и плечи, провоцирующую головные боли, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, включая боли в спине, нарушение осанки, плоскостопие, а также повышает риск нанесения травм», — пояснили специалисты.

Госстандарт запретил ввозить небезопасную продукцию в Беларусь и торговать ею. Из торговли ее изымают. -0-