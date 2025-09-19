Кардиолог Буланова назвала опасную причину учащения пульса

При этом кардиолог Ануш Аветисян отметила, что учащенное сердцебиение не всегда связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями — причинами могут быть стресс, эмоциональное напряжение или физическая нагрузка. Кроме того, тахикардия может возникнуть из-за повышения температуры тела. По словам врача, учащенный пульс часто сопровождает гипертонический криз, при котором резко возрастает артериальное давление.