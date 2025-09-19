Ричмонд
Кардиолог Буланова назвала опасную причину учащения пульса

Резкое учащение пульса без веской причины может указывать на болезнь сердца, при таких симптомах нужно пройти ЭКГ. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения и кардиолог Наталия Буланова.

— Если пульс внезапно резко увеличивается без видимых причин в покое, это требует обращения к врачу-кардиологу, так как может быть проявлением заболевания сердца. Причину невозможно определить без медицинского обследования, как минимум регистрации ЭКГ, — пояснила врач.

Она подчеркнула, что в таких случаях нельзя прибегать к самолечению — бесконтрольное применение лекарственных препаратов непредсказуемо и может привести к летальному исходу, передает News.ru.

При этом кардиолог Ануш Аветисян отметила, что учащенное сердцебиение не всегда связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями — причинами могут быть стресс, эмоциональное напряжение или физическая нагрузка. Кроме того, тахикардия может возникнуть из-за повышения температуры тела. По словам врача, учащенный пульс часто сопровождает гипертонический криз, при котором резко возрастает артериальное давление.