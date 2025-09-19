Инопланетяне, украденные зубы и пропавший без вести муж: Кате Лель — 51

Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Николаевна Чупринина) — российская певица и автор песен.
Российская певица Катя Лель 20 сентября 2025 года отметит свой 51-й день рождения. Интересно, что торжество звезда встречает на новой волне популярности — ее хит 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно стал вирусным в англоязычном TikTok, вернув ей мировую известность и большие гонорары. Исполнительница, известная также своими громкими заявлениями о контактах с инопланетянами и недавним разводом после 15 лет брака, готовится к новому этапу карьеры и личной жизни. Подробнее в материале URA.RU.
Девочка из Нальчика: музыкальное детство и юность Кати Лель.
Будущая звезда российской эстрады родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. При рождении получила имя Екатерина Николаевна Чупринина. Ее родители — инженер Людмила и мастер спорта по велоспорту Николай — воспитывали еще и старшую дочь Ирину.
Музыкальные способности у Кати проявились рано — уже в три года отец купил семье пианино, а маленькая Катя с удовольствием подпевала записям Аллы Пугачевой и Софии Ротару. В семь лет родители отдали девочку в музыкальную школу, где она училась сразу на двух отделениях: фортепиано и хорового дирижирования. Катя была целеустремленной с детства — она составляла планы на неделю и четко им следовала.
После музыкальной школы, которую окончила с отличием, Екатерина поступила в музыкальное училище, а затем в Северо-Кавказский институт искусств. Параллельно с учебой шесть лет была солисткой группы «Нальчик» при городском Доме культуры.
Судьбоносное решение переехать в Москву Катя приняла в 1994 году. Столица встретила девушку не слишком приветливо, но амбициозная провинциалка не сдавалась. Она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт — 1994» и попала на работу в театр Льва Лещенко, где три года выступала в бэк-вокале и с сольной программой.
Одновременно с работой у Лещенко Катя училась на заочном отделении Гнесинки, которую окончила в 1998 году. Тогда же вышел ее первый альбом «Елисейские поля», который принес ей известность благодаря клипам на песни «Огни», «Елисейские поля» и «Я по тебе скучаю».
Восхождение Кати Лель к славе и роман с продюсером.
Российская певица Катя Лель на презентации альбома «Билл и сафари» в 2001 годуФото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press.
Начало карьеры Кати Лель неразрывно связано с именем ресторатора и продюсера Александра Волкова. С Волковым Катю познакомил Лев Лещенко в 1996 году. Разница в возрасте была колоссальной — 22-летняя девушка и 46-летний бизнесмен. Александр не только вложил деньги в карьеру начинающей певицы, но и стал ее возлюбленным, несмотря на то, что был женат и имел семью в Германии.
Роман с Волковым продлился 8 лет и закончился громким скандалом. Продюсер был известен тяжелым характером и, по словам певицы, превратил ее жизнь в ад — прослушивал телефоны, устраивал допросы охранникам. Когда Катя попросила либо жениться на ней, либо отпустить, Волков выбрал войну. После разрыва он использовал свое влияние, чтобы перекрыть кислород молодой певице — концерты отменялись, песни перестали крутить на радио и ТВ.
Только через четыре года судебных тяжб Лель смогла вернуть себе право исполнять свои хиты. Александр Волков умер от рака в 2008 году, а Катя нашла в себе силы посетить его могилу только через 10 лет.
«Джага-джага» и золотая эра Кати Лель с Фадеевым.
Катя Лель является народной артисткой Чечни (2008) и Кабардино-Балкарии (2009)Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press.
Несмотря на проблемы с бывшим продюсером, в начале 2000-х карьера Кати Лель пошла в гору. В 2002 году она получила звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской Республики и познакомилась с Максимом Фадеевым.
Именно Фадеев написал для певицы три ее главных хита: «Мой мармеладный», «Долетай» и «Муси-пуси». История создания «Мармеладного» заслуживает отдельного внимания. Продюсер заставил Катю похудеть на несколько килограммов перед съемками клипа, хотя на тот момент она весила всего 52 кг. Певица села на жесточайшую диету — две ложки риса и 150 граммов курицы в день. В результате она сбросила вес до 46 кг и даже теряла сознание на сцене от истощения.
Тем не менее, сотрудничество с Фадеевым принесло свои плоды — альбом «Джага-джага» 2004 года стал платиновым. Катя Лель получала престижные награды: «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Песня года».
Брак, материнство и развод: личная жизнь Кати Лель.
Певица познакомилась со своим будущим мужем Игорем Кузнецовым на концерте Владимира Преснякова в ОдессеФото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press.
После разрыва с Волковым в жизни Кати Лель наступила новая глава. В 2005 году на концерте Владимира Преснякова в Одессе к ней подошел бизнесмен Игорь Кузнецов с необычным вопросом: «А у вас есть ваш мармеладный? Можно я им буду?» Это знакомство оказалось судьбоносным.
Свадьба состоялась в 2008 году, а 8 апреля 2009 года у пары родилась дочь Эмилия. Брак казался идеальным — Игорь ради жены переехал из Одессы в Москву и перевез свой бизнес. Однако в конце 2023 года стало известно о разводе пары после 15 лет совместной жизни.
Исчезновение бывшего мужа: трагедия в Ницце.
Новость, потрясшая поклонников Кати Лель, пришла в начале мая 2025 года — ее бывший муж Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции. По информации, циркулирующей в светской тусовке, экс-супруг исполнительницы хита «Мой мармеладный» предположительно утонул в Ницце, куда уехал в начале апреля.
Известный шансонье Евгений Кемеровский, близкий друг Игоря, рассказал корреспонденту URA.RU шокирующие подробности исчезновения. По его словам, незадолго до пропажи Кузнецов отправил ему видео, где плавал в море и жаловался на ледяную воду.
«Игорь действительно уехал в Ниццу. Мне кажется, он утонул. У меня есть видео, где он плавает и говорит: “Вода холодная”. Потом он, наверное, пошел еще плавать и… все», — поделился своими опасениями Кемеровский.
Друг характеризовал Игоря исключительно с положительной стороны, отмечая его любовь к Кате, несмотря на развод: «Игорь — хороший парень. Катю любил. Они же столько лет прожили вместе!».
По словам Евгения, сначала он надеялся, что Игорь выйдет на связь, но с каждым днем надежды таяли: «Я верил неделю. Если бы у меня не было этого видео, то я подумал что-то другое. Но есть же видео, где он говорит, что вода ледяная… Игорь любил плавать. Он в Одессе вырос: там все плавают».
Катя Лель находится в курсе произошедшей трагедии и поддерживает связь с родными Игоря. В Ницце для поисков мужчины были задействованы водолазы, но тела пока не обнаружили. Певица и её семья не теряют надежды, что Игоря найдут живым.
Несмотря на то, что после расставания бывшие супруги практически не общались (Кузнецов поддерживал отношения только с их общей дочерью Эмилией), известие о его исчезновении стало тяжелым ударом для певицы в преддверии её дня рождения.
Инопланетные откровения и новый имидж Кати Лель.
В 2013 году Катя Лель выступала дуэтом со шведским певцом Боссоном с песней «Тобой живу’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Одной из самых обсуждаемых тем, связанных с Катей Лель, стали ее заявления о контактах с инопланетянами. В 2019 году певица впервые публично рассказала о том, что якобы общалась с представителями внеземных цивилизаций.
По словам Лель, первый контакт произошел, когда ей было 16 лет. Она вместе с семьей наблюдала «зеленое свечение» за окном, после чего у девушки бесследно и безболезненно исчезли три зуба — без крови и боли. Вскоре после этого Катя якобы оказалась на космическом корабле, где слышала разговоры инопланетян.
В 2021 году певица рассказала, что после контакта с пришельцами обрела способность лечить людей на расстоянии. Среди «исцеленных» ею людей Лель называла балерину Анастасию Волочкову, хотя сама Волочкова эту информацию не комментировала.
Откровения о контактах с НЛО вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Многие коллеги по шоу-бизнесу и журналисты высмеивали Катю, называя ее «городской сумасшедшей». В 2024 году певица даже подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, который иронизировал над ее верой в пришельцев. Однако позже, когда Кушанашвили принес извинения, она отозвала иск.
Мировая сенсация: «Мой мармеладный» 20 лет спустя.
В 2019 году певица выступила в качестве эксперта на программе «Модный приговор’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Настоящим сюрпризом для самой Кати Лель стал внезапный всплеск популярности ее хита «Мой мармеладный» в конце 2023 года. Песня, выпущенная в 2004 году, неожиданно стала вирусной в англоязычном TikTok и заняла третье место в глобальной версии плейлиста Viral 50 в Spotify.
Западные блогеры массово начали записывать видео, в которых танцуют под «джагу-джагу» и подпевают припеву. Многие надевали меховые шапки и шубы, делали яркий макияж и тонкие брови, стараясь воссоздать эстетику российских нулевых.
Этот феномен резко изменил финансовое положение певицы — ее гонорары за выступления выросли с 900 тысяч до 4 миллионов рублей. Лель начали приглашать на различные телешоу, в том числе «Кстати», «Судьба человека», «Секрет на миллион» и «Малахов».
Сама Катя интерпретировала этот успех по-своему, заявив, что это «энергия, которая приходит в сознание людей от высших сил». Она также рассказала, что ей поступают предложения о сотрудничестве со всего мира, включая крупные лейблы Universal и Sony Music. При этом певица подчеркнула, что не собирается покидать Россию, оставаясь патриотом своей страны.
Политическая позиция Кати Лель и последние конфликты.
Президент Владимир Путин 10 февраля 2025 года подписал указ о присвоении Кате Лель звания заслуженной артистки РоссииФото: Pavel Kashaev / Global Look Press.
Катя Лель открыто поддержала СВО. В интервью «MK» певица заявила, что ей приснился вещий сон, в котором ей сообщили о скорой победе России.
В 2022 году Лель приняла участие в третьем сезоне шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ, где дошла до полуфинала. На проекте у нее произошел конфликт с ведущей Лерой Кудрявцевой, которая раскритиковала выступление певицы. Лель назвала Кудрявцеву «неадекватной», на что та ответила, что артистке следует быть скромнее в оценках своего творчества.
10 февраля 2025 года указом Президента России Владимира Путина ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Дискография Кати Лель.
За свою карьеру Катя Лель выпустила 10 студийных альбомов:
«Елисейские поля» (1998) «Талисман» (1999) «Сама» (2000) «Между нами» (2002) «Джага-джага» (2004) «Кручу-верчу» (2005) «Я твоя» (2008) «Солнце любви» (2013) «Моя тема» (2019) «Сияние» (2020).
Среди самых известных хитов певицы: «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Мой мармеладный (Я не права)», «Долетай», «Муси-пуси», «Две капельки», «Небо для двоих», «Два ангела», «Мой капитан», «Нежность», «Новый год», «Тони» (с группой NLO).