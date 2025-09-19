В Сочи представили комплекс мер по снижению связанных с медведями рисков

Сочинский национальный парк представил комплекс мер, направленных на снижение рисков, связанных с медведями.
Ключевым пунктом является ликвидация доступных источников пищи для диких животных, а именно — мусорных баков без надлежащей защиты и стихийных свалок, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию нацпарка.
Специалисты парка подчеркивают, что медведи в настоящее время активно запасаются питательными веществами перед зимней спячкой, что может провоцировать их появление вблизи населенных пунктов.
До этого в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, демонстрирующие, как медведи по ночам ищут пропитание в городских мусорных контейнерах. Несмотря на наличие ограждений, животным удается добираться до отходов.