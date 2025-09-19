Депутаты не занимаются рекламой. В Палате представителей прокомментировали ложные видеообращения

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты не занимаются рекламой — таким образом в Палате представителей прокомментировали ложные видеообращения, которые распространяются в Сети якобы от имени депутатов, сообщает БЕЛТА.
Сейчас в интернете распространяется видео с ложным видеообращением от имени председателя Палаты представителей четвертого — седьмого созывов Владимира Андрейченко. Ранее сообщалось о подобном видео, на котором мошенники выступали от имени депутата Палаты представителей Ирины Костевич, используя логотип Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
В Палате представителей подчеркнули, что ссылки по которым просят перейти, — поддельный ресурс, направленный на совершение мошеннических действий.
Отмечается, что подобные видео созданы с помощью искусственного интеллекта для проведения собственных интересов мошенников в информационном пространстве. Видеообращения используют для того, чтобы организовать граждан для незаконной деятельности, заработать деньги, дискредитировать власть.
«Депутаты никогда не занимаются рекламой каких-либо продуктов. Это не более чем попытка манипулировать вашим сознанием. Депутатский корпус всегда стоит на страже закона и никогда не работает во вред стране», — подчеркнули в пресс-службе Палаты представителей. -0-