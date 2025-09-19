Депутаты не занимаются рекламой. В Палате представителей прокомментировали ложные видеообращения

«Депутаты никогда не занимаются рекламой каких-либо продуктов. Это не более чем попытка манипулировать вашим сознанием. Депутатский корпус всегда стоит на страже закона и никогда не работает во вред стране», — подчеркнули в пресс-службе Палаты представителей. -0-