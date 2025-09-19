В костромском лицее после капитального ремонта открыли обновленный спортзал

Капитальный ремонт спортивного зала завершился в лицее № 32 Костромы, сообщили в Департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области. Работы выполнили за лето в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
В ходе ремонта полностью преобразилось пространство зала. Специалисты отремонтировали стены, пол и потолок, установили новые противопожарные двери и противоударные сетки на окнах. Также была проведена полная замена электропроводки и смонтировано современное освещение для комфортных вечерних занятий. Школа дополнительно приобрела новое спортивное оборудование — гимнастические стенки, баскетбольные щиты и усиленные сетки.
«Благодаря ремонту зала мы сможем принимать у себя школьные спартакиады, турниры, которые раньше проводились в других школах. В этом году планируем дойти до финала области по баскетболу и попасть в призеры спартакиады школьников по волейболу», — отметил учитель физкультуры лицея № 32 Сергей Журавлев.
Новые возможности позволят открыть дополнительные секции. Уже в октябре при поддержке родительской инициативной группы начнет работу секция триатлона для учащихся 4 и 7 классов, для которой уже приобретены специальные велотренажеры. Также планируется организовать фитнес-группы для родителей и педагогов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.