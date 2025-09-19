В костромском лицее после капитального ремонта открыли обновленный спортзал

«Благодаря ремонту зала мы сможем принимать у себя школьные спартакиады, турниры, которые раньше проводились в других школах. В этом году планируем дойти до финала области по баскетболу и попасть в призеры спартакиады школьников по волейболу», — отметил учитель физкультуры лицея № 32 Сергей Журавлев.