Врачи Ставропольской краевой больницы осмотрели жителей села Гражданского

Мобильная медицинская бригада Ставропольской краевой клинической больницы провела выездной осмотр в селе Гражданском Минераловодского округа по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Доктора привезли мобильный лечебно-диагностический комплекс со специально оборудованными медицинскими кабинетами. Кардиолог и невролог приняли по 18 пациентов, гастроэнтеролог — 19, врач ультразвуковой диагностики провел 18 исследований, офтальмолог проверил зрение у 16 жителей. Каждый пациент получил назначение с необходимым лечением и рекомендации по ведению здорового образа жизни.
«С начала года мобильными медицинскими бригадами выполнено более 2700 выездов, осмотрено более 72 тысяч человек. Выявлено более 7200 заболеваний, благодаря чему появилась возможность своевременно начать терапию», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.