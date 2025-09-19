Гражданка Украины готовится подать в суд на туроператора после того, как в турецкой Анталье ее разместили в отеле Kremlin Palace. Женщина сняла на видео территорию гостиницы, на которой размещены копии Исторического музея и Храма Василия Блаженного. Между объектами находится бассейн и зона для отдыха с лежаками.
— Какой ужас! Это вообще как? Как вы могли отправить нас в этот отель? — передает слова возмущенной украинки «МК».
Группа Ay Yola из России с песней «Homay» заняла первое место в украинских чартах музыкального сервиса Apple Music. Композиция исполняется на башкирском языке. В ней поется о персонаже башкирского эпоса — волшебной птице, которая может превращаться в прекрасную девушку.
Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.
Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.