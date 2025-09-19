«Как вы могли?»: украинка в Турции взбесилась из-за заселения в отель «Кремль»

Гражданка Украины готовится подать в суд на туроператора после того, как в турецкой Анталье ее разместили в отеле Kremlin Palace. Женщина сняла на видео территорию гостиницы, на которой размещены копии Исторического музея и Храма Василия Блаженного. Между объектами находится бассейн и зона для отдыха с лежаками.