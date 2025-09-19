Ричмонд
В поселке Зюкайка Пермского края отремонтировали мост по улице Первомайской

Специалисты заменили существующую конструкцию и уложили дорожное покрытие.

Капитальный ремонт моста по улице Первомайской в поселке Зюкайка Пермского края провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Старый мост был признан предаварийным. Специалисты заменили существующую конструкцию на прямоугольную бетонную водопропускную трубу. Сверху уложили дорожное покрытие. Кроме того, рабочие обустроили на новом сооружении тротуар, освещение и систему водоотвода, укрепили русло реки, а также отремонтировали четыре съезда. Приемка объекта прошла 15 сентября. После устранения замечаний и завершения работ мост будет принят, однако движение по нему уже запущено.

Мост через реку Кожухарку расположен в центральной части поселка, где проживает более 3,8 тыс. жителей. Вблизи него находятся начальная и средняя школы, спортплощадка, детский сад и корпус аграрного техникума. По мосту ежедневно курсирует транспорт, в том числе возят детей в образовательные учреждения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.