В поселке Зюкайка Пермского края отремонтировали мост по улице Первомайской

Старый мост был признан предаварийным. Специалисты заменили существующую конструкцию на прямоугольную бетонную водопропускную трубу. Сверху уложили дорожное покрытие. Кроме того, рабочие обустроили на новом сооружении тротуар, освещение и систему водоотвода, укрепили русло реки, а также отремонтировали четыре съезда. Приемка объекта прошла 15 сентября. После устранения замечаний и завершения работ мост будет принят, однако движение по нему уже запущено.