Открыт набор в учебно-научную школу ТюмГУ Zero Carbon

Учебно-научная школа Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Zero Carbon открыла прием заявок, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».
К участию приглашаются школьники 8−11-х классов со всех регионов России. Zero Carbon будет работать с 26 октября по 1 ноября. Ребята будут углубленно изучать отдельные темы из биологии, химии, географии, экологии. Они узнают про адаптацию экосистем, территорий и секторов экономики к изменениям климата.
Заявку можно заполнить по ссылке до 5 октября включительно. Она подается индивидуально от каждого участника. При заполнении анкеты необходимо выполнить задание и выбрать один из образовательных треков — геоэкологический или инженерный. Обучение будет проходить в загородном центре «Остров детства’в Тюмени.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.