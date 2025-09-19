Вдова бойца СВО не может получить выплаты из-за одной ошибки

Вдова участника СВО из Уфы после гибели супруга лишилась положенных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Брак, по словам женщины, могли признать недействительным из-за юридической ошибки в документах ее мужа. Погибший военнослужащий официально не был разведен со своей первой супругой.
Вдова военного обратилась в военкомат, где ей пояснили, что Министерство юстиции РФ подтвердило наличие нерасторгнутого брака. Отмечается, что мужчина после первого брака состоял еще в одном, который был официально расторгнут.
Заявление на получение единовременных выплат также подала первая супруга россиянина, которая узнала о возникшей путанице с документами. Она предоставила в компетентные органы собственное свидетельство о браке, которое до сих пор считается действительным.
Ранее сообщалось, что в Волгограде разгорелся скандал вокруг погибшего участника СВО. 33-летний мужчина буквально за две недели до подписания контракта заключил брак, а когда погиб — супруга настояла на похоронах не в областном центре, где живут все его родные, а в рабочем поселке Рудня.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.