Вдова бойца СВО не может получить выплаты из-за одной ошибки

Ранее сообщалось, что в Волгограде разгорелся скандал вокруг погибшего участника СВО. 33-летний мужчина буквально за две недели до подписания контракта заключил брак, а когда погиб — супруга настояла на похоронах не в областном центре, где живут все его родные, а в рабочем поселке Рудня.