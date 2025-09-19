Жители Челябинской области могут записаться на курсы по 34 IT-профессиям

Уточним, бесплатно учиться могут граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, мамы дошкольников до семи лет. Также такое право получили люди с инвалидностью, граждане от 50 лет, участники СВО и члены их семей, южноуральцы до 35 лет, а также те, кто состоит на учете в службе занятости.