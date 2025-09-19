Жители Челябинской области могут записаться на курсы по 34 IT-профессиям

Жители Челябинской области могут записаться на 34 бесплатные образовательные программы в сфере IT, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения. Курсы доступны на портале «Работа России», работающего по национальному проекту «Кадры».
Уточним, бесплатно учиться могут граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, мамы дошкольников до семи лет. Также такое право получили люди с инвалидностью, граждане от 50 лет, участники СВО и члены их семей, южноуральцы до 35 лет, а также те, кто состоит на учете в службе занятости.
Занятия проходят в аккредитованных образовательных организациях. Учиться можно очно, очно-заочно и заочно. Срок обучения зависит от уровня подготовки, например, есть краткосрочные программы повышения квалификации от 72 до 144 часов. А тем, кто без профессии, лучше выбрать курсы профессионального обучения — 144, 256 и более часов.
Полный список программ с контактами образовательных центров доступен на портале «Работа России». Получить консультацию можно в центрах занятости населения Челябинской области, а также задать вопрос можно через «Платформу обратной связи» на портале «Госуслуги».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.