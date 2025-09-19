Путешествовать не вставая с дивана. Яна Чурикова о том, что даст «Интервидение» зрителям

19 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Смотреть «Интервидение» — это путешествовать не вставая с дивана. Таким мнением с журналистами поделилась телеведущая, комментатор международного музыкального конкурса «Интервидение» Яна Чурикова, передает корреспондент БЕЛТА.
Яна Чурикова напомнила, что на «Интервидении» собраны 23 страны, и некоторые из них географически очень далеки друг от друга. «Настолько, что между ними нет стандартных связей на ежедневном уровне. Конечно, у нас на конкурсе много наших соседей, и большинство, если не всех, артистов из соседних стран мы хорошо знаем. Но есть и те, которые приехали совсем издалека, и в обычной жизни россиянину очень сложно предположить, чем, например, живут люди в ЮАР, Кении, Эфиопии. И наоборот. И иногда люди несут на себе культурный код даже не целой страны, а региона этой страны. И там могут быть нюансы. Такая история, кстати, с участником из Индии. Поэтому здесь нужно очень глубоко погружаться в культурный контекст. Это, конечно, обогащает наших зрителей. Потому что теперь у нас есть возможность путешествовать вокруг света не вставая с дивана», — сказала она.
Большинство артистов будут исполнять песни на национальном языке. Они включили различные культурные особенности в свои номера. Яна Чурикова отметила, что исполнитель, который выходит в своем национальном костюме на сцену, уже несет в себе большое послание. «Даже если он еще не начал петь. Зритель массовый может не “склеивать” сочетание страна — костюм — язык, потому что иногда они очень новые и незнакомые. Но в этом и есть образовательная функция конкурса», — сказала она.
Она также отметила, что национальная идентичность в музыке сейчас, когда музыка стала шаблонной и стандартизированной, — это преимущество. «И если ты несешь культурный код своей страны, а до тебя его несли поколения твоих предков, то это точно отличает тебя от исполнителей миллиона одинаковых мелодий, которыми ежедневно наводняются стриминговые сервисы по всей планете Земля. От одного из этих сервисов я слышала, что каждую пятницу в день релизов у них на площадке тысячи загрузок, и из этих тысяч загрузок пробиться к слушателю сложно. А если у тебя есть национальная идентичность, то ты точно не такой, как все», — сказала комментатор.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками станут представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.