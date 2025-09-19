Путешествовать не вставая с дивана. Яна Чурикова о том, что даст «Интервидение» зрителям

Яна Чурикова напомнила, что на «Интервидении» собраны 23 страны, и некоторые из них географически очень далеки друг от друга. «Настолько, что между ними нет стандартных связей на ежедневном уровне. Конечно, у нас на конкурсе много наших соседей, и большинство, если не всех, артистов из соседних стран мы хорошо знаем. Но есть и те, которые приехали совсем издалека, и в обычной жизни россиянину очень сложно предположить, чем, например, живут люди в ЮАР, Кении, Эфиопии. И наоборот. И иногда люди несут на себе культурный код даже не целой страны, а региона этой страны. И там могут быть нюансы. Такая история, кстати, с участником из Индии. Поэтому здесь нужно очень глубоко погружаться в культурный контекст. Это, конечно, обогащает наших зрителей. Потому что теперь у нас есть возможность путешествовать вокруг света не вставая с дивана», — сказала она.