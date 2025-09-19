Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Пески Воронежской области после капремонта открылась школа искусств

В учреждении появились студия звукозаписи и хореографический класс.

Детская школа искусств открылась после капитального ремонта в селе Пески Поворинского района Воронежской области в ходе нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.

Специалисты отремонтировали фасад и кровлю, провели отделку всех помещений, заменили инженерные системы. Учебные классы и зрительный зал оснастили новой мебелью. Также в школе появились студия звукозаписи и хореографический класс. Кроме того, учреждение получило новые музыкальные инструменты, учебники и компьютерную технику.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.