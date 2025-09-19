В селе Пески Воронежской области после капремонта открылась школа искусств

Детская школа искусств открылась после капитального ремонта в селе Пески Поворинского района Воронежской области в ходе нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты отремонтировали фасад и кровлю, провели отделку всех помещений, заменили инженерные системы. Учебные классы и зрительный зал оснастили новой мебелью. Также в школе появились студия звукозаписи и хореографический класс. Кроме того, учреждение получило новые музыкальные инструменты, учебники и компьютерную технику.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.