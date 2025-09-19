ЦБ начал использовать ИИ при работе с жалобами

В банке подчеркнули, что для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой сейчас недостаточно. По словам представителей ЦБ, экспертная оценка все еще играет ключевую роль в принятии решений в регуляторе: в частности, решения по ключевой ставке и другим важным вопросам принимает только Совет директоров.