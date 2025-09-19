ЦБ начал использовать ИИ при работе с жалобами

В Центробанке России в пятницу, 19 сентября, рассказали, что искусственный интеллект (ИИ) уже применяется в деятельности регулятора — технологию используют при работе с жалобами и для адаптации языка аналитических материалов ЦБ.
В банке подчеркнули, что для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой сейчас недостаточно. По словам представителей ЦБ, экспертная оценка все еще играет ключевую роль в принятии решений в регуляторе: в частности, решения по ключевой ставке и другим важным вопросам принимает только Совет директоров.
— Банк России уже применяет ИИ в других областях, например, при работе с жалобами. Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки. Также мы задействуем ИИ для адаптации языка наших аналитических материалов, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий, — передает Telegram-канал Банка России.
16 сентября японская политическая партия «Путь к возрождению» заявила, что ее новым руководителем станет ИИ. Предыдущий председатель фракции Синдзи Исимару покинул свой пост после провала объединения на выборах в верхнюю палату парламента страны, которые прошли в июле. Помощником «главы партии» станет 25-летний аспирант Кока Окумура, который одержал победу на внутренних выборах.