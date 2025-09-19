Кантри-музыкант и лауреат «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе

Умер Бретт Джеймс, кантри-музыкант и лауреат «Грэмми». Газета New York Post сообщила, что артист погиб в Северной Каролине в результате авиакатастрофы.
Самолет Cirrus SR22T, на борту которого находился 57-летний автор хитов кантри-музыки, разбился в поле недалеко от школы Айотла-Вэлли во Франклине. Музыкант летел из аэропорта Нэшвилла. Вместе с ним погибли еще два человека, их личности не установлены.
Бретт Джеймс родился в 1968 году в Колумбии, штат Миссури. Его отец был врачом. В 1986 году Джеймс окончил школу в Оклахоме, а в 1991 году получил степень бакалавра в Университете Бэйлора. Он начал учиться в медицинской школе, но выбрал музыку. В 1995 году подписал контракт с Career Records и выпустил первый альбом. Его песни, исполненные Кэрри Андервуд, Кенни Чесни и другими, занимали верхние строчки кантри-чартов США.
Ранее стало известно о смерти Брэда Эверетта Янга, актера сериалов «Зачарованные» и «Анатомия страсти». Артист погиб в автомобильной аварии в возрасте 46 лет.