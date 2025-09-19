Кантри-музыкант и лауреат «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе

Бретт Джеймс родился в 1968 году в Колумбии, штат Миссури. Его отец был врачом. В 1986 году Джеймс окончил школу в Оклахоме, а в 1991 году получил степень бакалавра в Университете Бэйлора. Он начал учиться в медицинской школе, но выбрал музыку. В 1995 году подписал контракт с Career Records и выпустил первый альбом. Его песни, исполненные Кэрри Андервуд, Кенни Чесни и другими, занимали верхние строчки кантри-чартов США.