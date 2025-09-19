В школе поселка Широчанка Краснодарского края открыли новые кабинеты труда

Новые кабинеты труда, оснащенные современным оборудованием, открыли в школе № 15 поселка Широчанка Ейского района Краснодарского края, сообщили в районной администрации. Модернизация проведена в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
После капитального ремонта в кабинетах полностью заменены инженерные коммуникации, обновлены интерьеры и установлена новая мебель. Для девочек оборудована полноценная кухня с современной бытовой техникой, где они смогут освоить кулинарное искусство, а получить навыки кройки и шитья поможет профессиональное швейное оборудование. Для мальчиков создан отдельный класс, оснащенный разнообразными инструментами для получения практических навыков ручного труда.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.