В Эртильском районе Воронежской области открылась модельная библиотека

Учреждение оборудовано на базе Межпоселенческой библиотеки им. А. С. Пушкина.

Открытие второй модельной библиотеки нового поколения на базе Межпоселенческой библиотеки им. А. С. Пушкина состоялось в Эртильском районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Библиотека оснащена современным оборудованием: мини-типографией, компьютерами, сенсорными столами. Пространство разделено на функциональные зоны, включая медиастудию, игровые площадки и «Пушкинскую гостиную» для творческих мероприятий. Особое внимание уделено доступной среде — оборудовано специальное рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретены книги с крупным шрифтом.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.