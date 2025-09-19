В Эртильском районе Воронежской области открылась модельная библиотека

Открытие второй модельной библиотеки нового поколения на базе Межпоселенческой библиотеки им. А. С. Пушкина состоялось в Эртильском районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Библиотека оснащена современным оборудованием: мини-типографией, компьютерами, сенсорными столами. Пространство разделено на функциональные зоны, включая медиастудию, игровые площадки и «Пушкинскую гостиную» для творческих мероприятий. Особое внимание уделено доступной среде — оборудовано специальное рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретены книги с крупным шрифтом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.