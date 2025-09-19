В школах Иркутской области пройдут первые уроки цифровой грамотности

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности пройдут в школах Иркутской области по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
С 22 сентября стартует «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Детям расскажут, что это такое и как они работают. Также занятие продемонстрирует их практическую пользу и применение в различных сферах. Занятие построено таким образом, чтобы обучение было интересно всем возрастам, с 1-го по 11-й класс. Для комфортного прохождения урока разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в интернет. Урок доступен по ссылке.
В ходе проекта «Цифровой ликбез» подготовлены видеоуроки о дипфейках. Учащимся объяснят, как мошенники с помощью искусственного интеллекта могут создать звуковой или видеоконтент, где подменяется лицо, мимика, жесты и голос, а также научат, как их вовремя распознать. Урок ориентирован на детей от шести лет и старше. К нему прилагаются методические материалы и тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.