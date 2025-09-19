В школах Иркутской области пройдут первые уроки цифровой грамотности

В ходе проекта «Цифровой ликбез» подготовлены видеоуроки о дипфейках. Учащимся объяснят, как мошенники с помощью искусственного интеллекта могут создать звуковой или видеоконтент, где подменяется лицо, мимика, жесты и голос, а также научат, как их вовремя распознать. Урок ориентирован на детей от шести лет и старше. К нему прилагаются методические материалы и тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.