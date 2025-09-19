В Госдуме оценили последствия продажи алкоголя через интернет

В Госдуме выразили опасения по поводу продажи алкоголя через интернет. По мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, такая инициатива может подорвать действующие меры по ограничению потребления спиртного в России. Об этом пишет Lenta.ru.
— Если мы (…) разрешим продажу алкоголя через интернет, соответственно, через интернет будет круглосуточная продажа, доступ к алкоголю будет абсолютно открыт, — отметил депутат.
По его мнению, это сводит на нет все действующие ограничения и региональные законы. Они уже доказали свою эффективность в некоторых областях.
Леонов добавил, что необходимости в продаже алкоголя через интернет нет, а введение такой нормы может негативно сказаться на реализации антиалкогольной политики в стране.
Напомним, в 2026 году в России планируется разрешить экспериментальную онлайн-продажу отечественных вин. Это значит, что российское вино официально можно будет приобрести через маркетплейсы или на сайтах супермаркетов.