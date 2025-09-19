В Госдуме оценили последствия продажи алкоголя через интернет

В Госдуме выразили опасения по поводу продажи алкоголя через интернет. По мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, такая инициатива может подорвать действующие меры по ограничению потребления спиртного в России. Об этом пишет Lenta.ru.