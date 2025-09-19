Ущерб уже превысил Br220 тыс. По каким схемам действуют домофонные аферисты, рассказали в Нацбанке

Далее возможно несколько вариантов развития событий, уточнили в Нацбанке. Один из них — после завершения разговора жертве звонят из «правоохранительных» органов и сообщают: мошенники узнали персональные данные жертвы и сейчас оформляют на нее кредиты. Для защиты денежных средств их нужно «задекларировать» либо положить на «безопасный счет».