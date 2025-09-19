Ущерб уже превысил Br220 тыс. По каким схемам действуют домофонные аферисты, рассказали в Нацбанке

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированная система Нацбанка с 1 августа зафиксировала 80 инцидентов с участием домофонных аферистов. Сумма ущерба превысила Br220 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.
Суть схемы такова: мошенники звонят потенциальной жертве под видом сотрудников компаний, обслуживающих домофоны. Аферисты сообщают, что в подъезде будут менять домофон, а для активации ключей нужно продиктовать код из SMS или перейти по ссылке.
Далее возможно несколько вариантов развития событий, уточнили в Нацбанке. Один из них — после завершения разговора жертве звонят из «правоохранительных» органов и сообщают: мошенники узнали персональные данные жертвы и сейчас оформляют на нее кредиты. Для защиты денежных средств их нужно «задекларировать» либо положить на «безопасный счет».
Второй вариант — на телефон может быть загружено приложение удаленного доступа, с помощью которого мошенник получит доступ к банковским счетам жертвы.
Возможен и такой исход: после перехода жертвы по ссылке происходит загрузка вредоносного программного обеспечения на телефон, и он блокируется. За разблокировку мошенники требуют заплатить им деньги.
«Также мошенники могут развешивать объявления о смене домофона на подъезды. В объявлении указывается QR-код, перейдя по которому, якобы можно оставить заявку на получение ключей. Однако ссылка ведет на мошеннический сайт или загружает на телефон приложение удаленного доступа», — предостерегли в пресс-службе Нацбанка и дали рекомендации, как не попасться на уловку.
Ни в коем случае не стоит разглашать персональные данные или коды из SMS. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и подключать трансляцию экрана на смартфоне. -0-