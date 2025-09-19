Олимпийская чемпионка рассказала, чем ее впечатлила Петросян на льду в Пекине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления российской фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире в Пекине. По ее словам, спортсменка достойно справилась с задачей и заслужила полученные баллы. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Прекрасный и профессиональный прокат. Ей было непросто: сколько времени она не выступала. И у нее мало опыта выступлений на международных соревнованиях. Я считаю, что она прекрасно собралась. За прокат она получила, на мой взгляд, объективную оценку, — отметила Бестемьянова.
Аделия Петросян вышла на лед под четвертым стартовым номером и исполнила программу под попурри из хитов Майкла Джексона. За выступление фигуристка набрала 68,72 балла.
Напомним, что Международный союз конькобежцев в декабре 2024 года допустил российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В Пекине на турнире выступают Аделия Петросян и Петр Гуменник.