В Кировскую районную больницу Ставрополья приняли нового «Земского доктора»

Врач-рентгенолог Алексей Попович принят на работу в Кировскую районную больницу Ставропольского края в ходе реализации программы «Земский доктор» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Алексей Попович в 2004 году окончил Саратовский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело», после завершил обучение в интернатуре Саратовского военно-медицинского института по специальности «Общая врачебная практика». Врач получит компенсационную выплату в соответствии с условиями программы.
Отметим, в 2025 году в медицинские организации края ожидается трудоустройство 345 целевых специалистов, окончивших высшие учебные заведения. На следующий учебный год выделено 400 мест для целевого обучения в рамках федеральной квоты.
«Продолжаем работу по обеспечению медицинским персоналом медорганизаций государственной формы собственности. Так, в Ставрополе создается первый в СКФО региональный кадровый центр в сфере здравоохранения. Работа по его открытию ведется в рамках регионального проекта “Медицинские кадры” нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. Основной задачей Центра станет не только анализ кадровой обеспеченности медицинских учреждений, но и разработка стратегии по дополнительному привлечению специалистов в регион», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Напомним, программа «Земский доктор» реализуется на Ставрополье с 2012 года. За этот период более 1350 медицинских работников стали участниками программы и получили финансовую поддержку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.