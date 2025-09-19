В Кировскую районную больницу Ставрополья приняли нового «Земского доктора»

«Продолжаем работу по обеспечению медицинским персоналом медорганизаций государственной формы собственности. Так, в Ставрополе создается первый в СКФО региональный кадровый центр в сфере здравоохранения. Работа по его открытию ведется в рамках регионального проекта “Медицинские кадры” нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. Основной задачей Центра станет не только анализ кадровой обеспеченности медицинских учреждений, но и разработка стратегии по дополнительному привлечению специалистов в регион», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.