Врач назвала анализы, которые помогают выявить мужское бесплодие

Андролог Новикова перечислила анализы для точной оценки мужской фертильности.

Источник: Комсомольская правда

Мужское бесплодие — проблема, с которой сталкиваются некоторые пары. Спермограмма остается основным методом диагностики. Врач-андролог Елена Новикова в беседе с aif.ru подчеркнула, что одного этого анализа недостаточно, чтобы объективно оценить репродуктивное здоровье мужчины.

— Результаты любых из этих тестов — не приговор, а повод скорректировать лечение. Все другие исследования для оценки репродуктивной функции мужчины могут быть рекомендованы исключительно по конкретным показаниям, — отметила специалист.

Кроме спермограммы, специалист выделила еще несколько важных исследований. Среди них — MAR-тест для выявления атак иммунной системы на сперматозоиды, тест на активные формы кислорода (АФК), показывающий уровень оксидативного стресса, анализ на целостность ДНК сперматозоидов и HBA-тест, оценивающий зрелость клеток.

По словам Новиковой, важно снизить употребление алкоголя, отказаться от курения, контролировать вес, больше двигаться и вовремя лечить хронические болезни. Такой подход повышает шансы на успешное зачатие.