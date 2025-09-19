Врач назвала анализы, которые помогают выявить мужское бесплодие

Мужское бесплодие — проблема, с которой сталкиваются некоторые пары. Спермограмма остается основным методом диагностики. Врач-андролог Елена Новикова в беседе с aif.ru подчеркнула, что одного этого анализа недостаточно, чтобы объективно оценить репродуктивное здоровье мужчины.
— Результаты любых из этих тестов — не приговор, а повод скорректировать лечение. Все другие исследования для оценки репродуктивной функции мужчины могут быть рекомендованы исключительно по конкретным показаниям, — отметила специалист.
Кроме спермограммы, специалист выделила еще несколько важных исследований. Среди них — MAR-тест для выявления атак иммунной системы на сперматозоиды, тест на активные формы кислорода (АФК), показывающий уровень оксидативного стресса, анализ на целостность ДНК сперматозоидов и HBA-тест, оценивающий зрелость клеток.
По словам Новиковой, важно снизить употребление алкоголя, отказаться от курения, контролировать вес, больше двигаться и вовремя лечить хронические болезни. Такой подход повышает шансы на успешное зачатие.