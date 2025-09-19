Семью актера Александра Калягина обвинили в долгах за апартаменты в Крыму

Адвокат семьи Калягиных подтвердил, что за ними действительно числится долг. Однако адвокат настаивает на его уменьшении, ссылаясь на то, что в апартаменты были вложены значительные средства в ремонт. При этом, кто именно сейчас считается владельцем недвижимости, пока неизвестно.