Семью актера Александра Калягина обвинили в долгах за апартаменты в Крыму

Семья актера Александра Калягина оказалась в центре судебного разбирательства. Поводом стали апартаменты в Крыму, за которые, по данным истцов, осталась задолженность. Иск к жене артиста Евгении Глушенко и их сыну Денису подали бывшие совладельцы жилого комплекса. Об этом пишет mk.ru.
История уходит корнями в 2019 год, когда семья актера приобрела жилье в комплексе на южном берегу Крыма. Тогда объект строился в партнерстве Союза театральных деятелей РФ, которым руководил Калягин, и украинской компании.
В 2025 году в Союзе театральных деятелей сменилось руководство. Уже в августе организация лишила доли украинскую компанию и начала проверять все сделки с недвижимостью. Именно в ходе этой проверки и всплыла задолженность семьи актера за апартаменты.
Адвокат семьи Калягиных подтвердил, что за ними действительно числится долг. Однако адвокат настаивает на его уменьшении, ссылаясь на то, что в апартаменты были вложены значительные средства в ремонт. При этом, кто именно сейчас считается владельцем недвижимости, пока неизвестно.