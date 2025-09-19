Ричмонд
Семью актера Александра Калягина обвинили в долгах за апартаменты в Крыму

На семью Александра Калягина подали в суд из-за долга за жилье в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Семья актера Александра Калягина оказалась в центре судебного разбирательства. Поводом стали апартаменты в Крыму, за которые, по данным истцов, осталась задолженность. Иск к жене артиста Евгении Глушенко и их сыну Денису подали бывшие совладельцы жилого комплекса. Об этом пишет mk.ru.

История уходит корнями в 2019 год, когда семья актера приобрела жилье в комплексе на южном берегу Крыма. Тогда объект строился в партнерстве Союза театральных деятелей РФ, которым руководил Калягин, и украинской компании.

В 2025 году в Союзе театральных деятелей сменилось руководство. Уже в августе организация лишила доли украинскую компанию и начала проверять все сделки с недвижимостью. Именно в ходе этой проверки и всплыла задолженность семьи актера за апартаменты.

Адвокат семьи Калягиных подтвердил, что за ними действительно числится долг. Однако адвокат настаивает на его уменьшении, ссылаясь на то, что в апартаменты были вложены значительные средства в ремонт. При этом, кто именно сейчас считается владельцем недвижимости, пока неизвестно.