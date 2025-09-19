Путин ответил на письмо ребенка из Крыма с одной просьбой

Кирилл Пономаренко из Ялты получил в подарок от президента России Владимира Путина собаку породы шпиц. Мальчик ранее написал главе государства письмо с просьбой о четвероногом друге. Об этом в пятницу, 19 сентября, рассказал губернатор Крыма Сергей Аксенов.
— Юный крымчанин показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, награжден грамотами и дипломами. Желаю Кириллу хорошо учиться, добиваться поставленных целей и радовать своими достижениями родных и близких, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
