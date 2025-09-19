Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ответил на письмо ребенка из Крыма с одной просьбой

Кирилл Пономаренко из Ялты получил в подарок от президента России Владимира Путина собаку породы шпиц. Мальчик ранее написал главе государства письмо с просьбой о четвероногом друге. Об этом в пятницу, 19 сентября, рассказал губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Кирилл Пономаренко из Ялты получил в подарок от президента России Владимира Путина собаку породы шпиц. Мальчик ранее написал главе государства письмо с просьбой о четвероногом друге. Об этом в пятницу, 19 сентября, рассказал губернатор Крыма Сергей Аксенов.

— Юный крымчанин показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, награжден грамотами и дипломами. Желаю Кириллу хорошо учиться, добиваться поставленных целей и радовать своими достижениями родных и близких, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сам президент рассказал о письме своего деда, которое дало ему возможность с новой стороны взглянуть на события периода Великой Отечественной войны и глубже осознать то, что тогда переживала вся страна.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал, как вместе с Путиным смотрел с трибуны парад Победы на Красной площади. По словам участника боевых действий, уже после торжественных мероприятий ему удалось поговорить с главой государства.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше