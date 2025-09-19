Ричмонд
Жара возвращается — достаем купальники: В Молдове в выходные — до +29 градусов, пляжный сезон продолжается

Прогноз погоды в Молдове на субботу и воскресенье, 20 и 21 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову возвращается жара.

Если в субботу, 20 сентября, будет еще не так жарко — до +24 градусов, переменная облачность.

То в воскресенье — до +29 градусов и солнечно.

По ночам холодно — +11…+14 градусов.

Осадков не ожидается.

Самое время для пляжного отдыха — солнце уже не такое жгучее, — как раз для загара и купания в реках-озерах.

