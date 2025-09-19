Жара возвращается — достаем купальники: В Молдове в выходные — до +29 градусов, пляжный сезон продолжается

В Молдову возвращается жара.
Если в субботу, 20 сентября, будет еще не так жарко — до +24 градусов, переменная облачность.
То в воскресенье — до +29 градусов и солнечно.
По ночам холодно — +11…+14 градусов.
Осадков не ожидается.
Самое время для пляжного отдыха — солнце уже не такое жгучее, — как раз для загара и купания в реках-озерах.
