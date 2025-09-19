Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК принял решение о допуске белорусов к зимней Олимпиаде-2026 в Италии

МОК рассмотрел вопрос о допуске белорусов к зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Комсомольская правда

19 сентября в Милане завершил работу исполком Международного олимпийского комитета (МОК), который рассмотрел вопрос участия белорусов в зимних Играх, сообщает НОК.

Таким образом, белорусы, имеющие нейтральный статус и прошедшие квалификацию по действующим квалификационным системам международных федераций, смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2026. Уточняется, что это возможно на тех же условиях, что и в Париже-2024.

Однако, пока возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. А вот в биатлоне, лыжных видах спорта и хоккее белорусские спортсмены на данный момент к международным стартам не допущены.

Напомним, что Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. 116 комплектов наград разыграют в 16 видах спорта.

Ранее мы писали, что Минздрав рассказал, какими вирусами болеют белорусы осенью 2025.

Рассказали, что ГПК Беларуси не имеет данных о возобновлении работы польских пунктов пропуска.

Прочитайте, что женщина выпала с девятого этажа в Витебске и выжила.

Еще узнайте, что эксперты назвали самые опасные дороги Беларуси из-за ДТП с дикими животными.