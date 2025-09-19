МОК принял решение о допуске белорусов к зимней Олимпиаде-2026 в Италии

19 сентября в Милане завершил работу исполком Международного олимпийского комитета (МОК), который рассмотрел вопрос участия белорусов в зимних Играх, сообщает НОК.
Таким образом, белорусы, имеющие нейтральный статус и прошедшие квалификацию по действующим квалификационным системам международных федераций, смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2026. Уточняется, что это возможно на тех же условиях, что и в Париже-2024.
Однако, пока возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. А вот в биатлоне, лыжных видах спорта и хоккее белорусские спортсмены на данный момент к международным стартам не допущены.
Напомним, что Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. 116 комплектов наград разыграют в 16 видах спорта.
