МОК принял решение о допуске белорусов к зимней Олимпиаде-2026 в Италии

Однако, пока возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. А вот в биатлоне, лыжных видах спорта и хоккее белорусские спортсмены на данный момент к международным стартам не допущены.