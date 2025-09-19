В Ростове прогнозируют теплые и дождливые выходные

В Ростове-на-Дону эти выходные будут теплыми, но без осадков не обойдется. По прогнозам синоптиков в субботу, 20 сентября, утром в донской столице будет дождь, температура воздуха составит +17 градусов, днем осадки прекратятся. Воздух же прогреется до +20 градусов. Вечером прогнозируют +19, ночью похолодает до +15.