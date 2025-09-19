Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове прогнозируют теплые и дождливые выходные

В Ростове в воскресенье столбики термометра покажут +23.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону эти выходные будут теплыми, но без осадков не обойдется. По прогнозам синоптиков в субботу, 20 сентября, утром в донской столице будет дождь, температура воздуха составит +17 градусов, днем осадки прекратятся. Воздух же прогреется до +20 градусов. Вечером прогнозируют +19, ночью похолодает до +15.

В воскресенье, 21 сентября, день будет ясным и без дождя. Утром температура воздуха составит 16 градусов тепла. Днем потеплеет до +23. Вечером обещают +19, а ночью +15.

Читайте также.

Сначала жара до +37, потом холода до +1: Какой будет погода в сентябре в Ростовской области.