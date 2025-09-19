Рядом с предполагаемой гробницей Клеопатры найдены таинственные сооружения

С 2002 года команда Мартинес изучает этот храм, надеясь найти гробницу последней египетской царицы. В ходе раскопок были обнаружены 27 гробниц и десять мумий, две из которых покрыты золотом, что может указывать на их принадлежность к царской семье. Обнаружение подводного порта и туннеля усиливает предположение, что именно здесь может находиться усыпальница Клеопатры.