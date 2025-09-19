Рядом с предполагаемой гробницей Клеопатры найдены таинственные сооружения

Исследователи, ведущие археологические работы на побережье Александрии, совершили важное открытие, которое может приблизить разгадку одной из самых интригующих исторических тайн — места погребения знаменитой царицы Клеопатры. Международная экспедиция под руководством доктора Кэтлин Мартинес из Национального университета Педро Энрикеса Уренья обнаружила остатки древнего порта, который, как полагают, был связан с храмом Тапосирис Магна.
Изначально ученые провели геофизическое исследование, что позволило воссоздать карту подводного объекта. Было установлено, что примерно две тысячи лет назад здесь располагался укрепленный морской порт, построенный с учетом особенностей окружающей местности. На дне моря были найдены десятки каменных и металлических якорей, а также множество амфор, относящихся к эпохе правления Птолемеев.
В прошлом порт находился на суше, а береговая линия была примерно на четыре километра ближе, чем сейчас. По мнению исследователей, в эпоху Птолемеев порт играл ключевую роль в торговле, соединяя храмовый комплекс с внешним миром. Самым важным открытием стал найденный туннель, ведущий от порта прямо к храму Тапосирис Магна.
С 2002 года команда Мартинес изучает этот храм, надеясь найти гробницу последней египетской царицы. В ходе раскопок были обнаружены 27 гробниц и десять мумий, две из которых покрыты золотом, что может указывать на их принадлежность к царской семье. Обнаружение подводного порта и туннеля усиливает предположение, что именно здесь может находиться усыпальница Клеопатры.
