«Будем реалистами»: Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий

Спецпосланник президента США Кит Келлог в пятницу, 19 сентября, посоветовал Украине пока смириться с потерей части территорий де-факто. При этом он допустил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.
По словам Келлога, сейчас под контролем России находится 65 процентов территории Донбасса и 98 процентов Луганской Народной Республики.
— Давайте будем реалистами. Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР. То же самое применяется и здесь, — заявил политик в интервью британской газете The Telegraph.
Он отметил, что без прекращения боевых действий очень сложно добиться мирной договоренности. По словам посланника, президент США Дональд Трамп предпочитает, чтобы стороны начали вести мирные переговоры. Сам Келлог выразил мнение, что в первую очередь нужно «прекратить стрельбу», поскольку ее будет «сложно возобновить, как только она прекратится», передает РИА Новости.
В тот же день депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска в перспективе могут снова занять часть Харьковской области, которую они утратили еще в 2022 году.