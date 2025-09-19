В Воронежской области завершилась образовательная программа «Вертикаль»

Итоги первой образовательной программы «Вертикаль» для специалистов, работающих с молодежью, подвели в Воронежской области, сообщили в областном молодежном центре. Инициатива реализована в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».
Обучение проходило с июня по сентябрь 2025 года в очно-дистанционном формате и включало три тематических модуля: «Семена лидерства», «Поля смысла» и «Жатва урожая». Участники программы изучали современные подходы к работе с молодежью, развивали навыки командной работы и эффективной коммуникации. 18 сентября состоялась церемония вручения сертификатов, подтверждающих новые компетенции специалистов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.