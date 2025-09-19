Команда Красноярского края участвует в финале Чемпионата высоких технологий

Трое студентов из Красноярского края представляют регион в финале Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
В финале принимают участие учащиеся из Шушенского сельскохозяйственного техникума, Красноярского индустриально-металлургического техникума и Канского технологического колледжа. Они соревнуются в компетенциях, связанных с интеллектуальными системами агропроизводства, исследованием новых материалов и проектированием автономных подводных аппаратов.
Отметим, чемпионат объединил более 15 тысяч участников из России и дружественных государств. Соревновательная программа включает 15 инновационных компетенций, сгруппированных в пять тематических блоков. В прошлом году все участники от Красноярского края вернулись с медалями. Итоги текущего чемпионата будут подведены 21 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.