Центры здоровья Кузбасса оснастили новым оборудованием

Шесть центров здоровья в медицинских учреждениях Кузбасса получили 103 единицы нового диагностического оборудования в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения региона.
Новое оборудование позволит жителям региона проходить комплексные обследования для выявления и снижения рисков различных заболеваний. В числе поступившей техники — аппараты для оценки функции дыхания, анализа состава тела, измерения уровня глюкозы, а также ростомеры, весы и тонометры.
Обследования уже начались в центрах здоровья Клинического консультативно-диагностического центра, Беловской городской больницы и новокузнецких медицинских учреждений. В Кемеровской городской поликлинике № 5 прием пациентов начнется в конце сентября после обучения специалистов.
«Новое оборудование подходит и для выездной работы. Планируем проводить профилактические осмотры в техникумах, училищах и вузах. Это позволит нам охватить студентов, которые не могут прийти в поликлинику», — сообщила заведующая «Центром здоровья» поликлиники № 10 Клинического консультативно-диагностического центра Марина Жигайлова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.