«Конкуренция — это всегда хорошо». Дима Билан о том, почему «Интервидение» должно развиваться

19 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Почему «Интервидение» должно развиваться, рассказал журналистам посол международного музыкального конкурса «Интервидение», певец Дима Билан, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о самих номерах, Дима Билан отметил, что оснащение, сценография, танцевальное дополнение — это все важно. Однако самое главное, чтобы была эмоциональная отдача от артиста. «Это самое дорогое топливо, которое есть вообще на нашей планете. И если человек максимально включит тумблеры электростанции в себе, то спора не будет — зритель это почувствует. И главное — быть аутентичным. Выходишь на сцену — и это ты. Самое главное — личность. И то, что вокруг этой личности происходит», — рассказал он.
Посол конкурса подчеркнул, что возрождение «Интервидения» — важный шаг для индустрии. «Есть такая пословица: “Лиха беда начало”. А начало-то у нас какое мощное, красивое! Все процессы, в которые вкладывается душа и желание, обязательно будут жить долго. Хорошо, что теперь есть некое контрпрограммирование по конкурсам. Чем больше конкурсов, тем лучше для участников», — добавил Дима Билан.
Он подчеркнул, что конкуренция позволяет расширять горизонты, создавать новое и реализовывать идеи. «Возникает спортивный интерес. Опять же, это поднимает драйв и вовлеченность. Ведь конкуренция — это всегда хорошо. Если это происходит внутри конкурсов, конкуренция среди артистов — это всегда хорошо», — уверен он.
Будучи в роли посла, певец также активно следит за участниками. Он отметил, что может выделить представителей Беларуси и Казахстана. Говоря о нашей исполнительнице Насте Кравченко, он добавил, что она смогла собрать много внимания — и это заслуженно.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками станут представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.