«Конкуренция — это всегда хорошо». Дима Билан о том, почему «Интервидение» должно развиваться

Говоря о самих номерах, Дима Билан отметил, что оснащение, сценография, танцевальное дополнение — это все важно. Однако самое главное, чтобы была эмоциональная отдача от артиста. «Это самое дорогое топливо, которое есть вообще на нашей планете. И если человек максимально включит тумблеры электростанции в себе, то спора не будет — зритель это почувствует. И главное — быть аутентичным. Выходишь на сцену — и это ты. Самое главное — личность. И то, что вокруг этой личности происходит», — рассказал он.