Вывел имущество предприятия, чтобы не выплачивать зарплату и долги: в Бресте возбуждено уголовное дело

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель коммерческой организации вывел имущество предприятия, чтобы не выплачивать работникам зарплату, а кредиторам — долги. Прокурор Бреста возбудил уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.
Руководителю коммерческой организации инкриминировано превышение служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также тяжкие последствия в виде ущерба в особо крупном размере.
По материалам дела подозреваемый, учредитель общества с ограниченной ответственностью и фактически его руководитель, зная о возможности погасить имевшуюся у организации задолженность, в том числе по выплате зарплаты работникам, превысил свои полномочия и незаконно распорядился ее имуществом.
В частности, мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Затем назначил на должность директора компании сотрудницу, которой дал указание заключить договор купли-продажи и передать ему как индивидуальному предпринимателю материальные ценности предприятия стоимостью свыше Br60 тыс.
Вывод имущества привел к невозможности погасить перед работниками задолженность по зарплате и выплатить иным кредиторам причитавшиеся им суммы.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Ход расследования прокурор города Бреста взял на контроль. -0-