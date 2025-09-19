Вывел имущество предприятия, чтобы не выплачивать зарплату и долги: в Бресте возбуждено уголовное дело

По материалам дела подозреваемый, учредитель общества с ограниченной ответственностью и фактически его руководитель, зная о возможности погасить имевшуюся у организации задолженность, в том числе по выплате зарплаты работникам, превысил свои полномочия и незаконно распорядился ее имуществом.