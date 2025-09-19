Руководители соцучреждений Свердловской области победили в профконкурсе

Два представителя Свердловской области стали победителями XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Награждение прошло в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Конкурс собрал более 3,8 тысячи специалистов из всех регионов страны.
Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Камышловского района Евгения Сенцова заняла первое место в номинации «Стабильность и качество». Ее проект по цифровизации социальных услуг охватил около 3 тысяч получателей соцуслуг в районе. Соцработники используют планшеты для ускорения отчетности, помощи в оформлении госуслуг и организации виртуального общения пожилых людей с близкими.
Директор Комплексного центра социального обслуживания Ленинского района Екатеринбурга Нэля Луначева заняла второе место за лучший волонтерский проект. Ее инициатива направлена на создание условий для самореализации старшего поколения через волонтерскую деятельность и формирование команды лидеров «серебряного» возраста.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.