В Подмосковье нашли мертвым гендиректора «Химпроминжиниринга»: вот что известно

В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга» Тюнина.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор АО «НПК “Химпроминжиниринг” Александр Тюнин был обнаружен мертвым в пятницу, 19 сентября, в поселке Кокошкино на территории Новой Москвы. Предварительная версия произошедшего — суицид. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В Московском регионе на дороге возле машины найдено тело гендиректора АО НПК Химпроминжиниринг Александра Тюнина», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, предварительной версией случившегося является самоубийство топ-менеджера компании. Агентство уточнило, что рядом с телом погибшего правоохранители обнаружили предсмертную записку, где говорится о депрессии.

В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

Стоит отметить, что одним из самых громких за последнее время стало самоубийство бывшего глава Министерства транспорта Российской Федерации и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, который был найден мертвым 7 июля этого года в Одинцовском районе Московской области.

В тот же день Следственный комитет России подтвердил смерть бывшего высокопоставленного чиновника правительства РФ. В ведомстве уточнили, что тело мужчины было обнаружено в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Самоубийство также рассматривалось как одна из версий произошедшего.

Правоохранители для опознания тела Романа Старовойта пригласили его ассистентку, 25-летнюю Полину К. Уточнялось, что последние несколько лет она всегда следовала за чиновником, они состояли в отношениях. Следователи выбрали именно ее, а не дочерей Старовойта. При этом в Курской области девушку долгое время называли «первой леди». С супругой экс-министр расторг брак в 2021 году. У него остались две дочери: младшей сейчас 15, а старшей — 18.

Отмечалось, что до перехода на министерский пост, с 2019 по 2024 год Старовойт руководил Курской областью. Однако уже несколько месяцев вокруг бывших региональных управленцев происходят коррупционные скандалы. Под следствием находится сменщик на бывшего министра, губернатор Алексей Смирнов.

