В Подмосковье нашли мертвым гендиректора «Химпроминжиниринга»: вот что известно

Правоохранители для опознания тела Романа Старовойта пригласили его ассистентку, 25-летнюю Полину К. Уточнялось, что последние несколько лет она всегда следовала за чиновником, они состояли в отношениях. Следователи выбрали именно ее, а не дочерей Старовойта. При этом в Курской области девушку долгое время называли «первой леди». С супругой экс-министр расторг брак в 2021 году. У него остались две дочери: младшей сейчас 15, а старшей — 18.