«Нельзя так»: Пригожин отреагировал на слова Пугачевой о ее браке с Киркоровым

— То, что она говорит про Филиппа (Киркорова — прим. «ВМ»), с которым прожила тучу лет, потом обвенчалась, а затем сказала, что это был проект, то есть мы все были дурачки? Мы-то верили в то, что у них была любовь. Про Газманова то же самое. Ну нельзя так! Про Игоря Николаева. Я знаю, как он души в ней не чаял! — высказался продюсер.