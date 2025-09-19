«Нельзя так»: Пригожин отреагировал на слова Пугачевой о ее браке с Киркоровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил разочарование словами российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой о ее бывшем супруге, исполнителе Филиппе Киркорове. В частности, та заявила, что не испытывала чувств к музыканту.
— То, что она говорит про Филиппа (Киркорова — прим. «ВМ»), с которым прожила тучу лет, потом обвенчалась, а затем сказала, что это был проект, то есть мы все были дурачки? Мы-то верили в то, что у них была любовь. Про Газманова то же самое. Ну нельзя так! Про Игоря Николаева. Я знаю, как он души в ней не чаял! — высказался продюсер.
Он подчеркнул, что Пугачева «никому ничего хорошего не сделала», поскольку решала свои задачи «как звезда», передает Telegram-канал «Звездач».
18 сентября Иосиф Пригожин заявил, что лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР невозможно, поскольку его артистке присвоили в Советском Союзе и ранее таких прецедентов не было. По словам продюсера, певица всегда действует в своих интересах и делает все с определенной целью. Пригожин подчеркнул, что Пугачева стоит отдельно от государства и народа, и выразил мнение, что за это ее не стоит осуждать.