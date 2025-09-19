В Троицке появится новая поликлиника

Строительство новой взрослой поликлиники на 750 посещений в смену продолжается в Троицке Троицкого административного округа столицы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая готовность объекта составляет более 45%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью около 13 тысяч квадратных метров возводится на Октябрьском проспекте. Строители уже завершили монолитные работы и продолжают кладку кирпичных стен, устройство фасадов, кровли, а также внутренних и внешних инженерных сетей.
«В здании появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические кабинеты. Учреждение укомплектуют новейшим медицинским оборудованием с учетом передовых технологий. Также здесь организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена», — отметил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.