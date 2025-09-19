Кетодиета способствует развитию жировой болезни печени и гиперлипидемии

В частности, у мышей с подобным режимом питания развилась гиперлипидемия, избыток жиров в кровотоке. Это проявлялось в том, что доля жиров из класса триглицеридов и свободных жирных кислот была примерно в 1,7−2,75 раза выше в плазме их крови, чем у мышей, питавшихся вредной или низкокалорийной пищей. В результате у 20−40% из них развился стеатоз, неалкогольная жировая болезнь печени, что не было характерно для мышей на низкокалорийной диете и сопоставимо с состоянием печени у грызунов, питавшихся вредной пищей.